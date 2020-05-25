Коронавирус
Вести.RuВолонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Москва сегодня снимает еще одно ограничение, которое ранее ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Волонтерам снова разрешат бывать в приютах для животных, чтобы привезти корм или выгулять питомцев.
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Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных
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Сергей Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек
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