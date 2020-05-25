Москва сегодня снимает еще одно ограничение, которое ранее ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Волонтерам снова разрешат бывать в приютах для животных, чтобы привезти корм или выгулять питомцев.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 1K

Происшествия В Самарской области загорелись 11 жилых домов В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. 3

Общество В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8 033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 534

Авто В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем 140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч. 37

Общество Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона. 40

Общество Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 45

Происшествия На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы 26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. 316

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия». 44

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Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 22

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Общество В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки. 3