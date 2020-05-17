Коронавирус
РИА НовостиСобянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. "Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось
Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".ТАСС01:29
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Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Президент США Дональд Трамп собирается освободить от должности генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика, назначенного на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой в 2013 году.
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Интерфакс вчера в 02:54
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Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
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Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
Коммерсантъ 04:43
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У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно
У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
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Войска НАТО продолжают проводить учения у границ России несмотря на пандемию коронавируса, тем самым провоцируя Москву на ответные действия.
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Минфин США попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обратилось в суд округа Колумбия с просьбой прекратить рассмотрение иска Олега Дерипаски о снятии с него санкций.
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Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
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