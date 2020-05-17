Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. "Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу

Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
ТАСС01:29

Подробнее о событии

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

РИА Новости02:22

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

РБК02:20

Собянин: Каждые три дня для тестирования на антитела к COVID-19 будут приглашаться до 70 тыс. москвичей

Агентство Москва01:27

Тест на антитела к COVID-19 через 2–3 недели смогут сдать все желающие – Собянин

Москва 2401:32

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу

ТАСС01:29

Сергей Собянин заявил, что тест на антитела к COVID-19 сможет сдать каждый желающий

Вечерняя Москва02:06

Тест на антитела к коронавирусу в ближайшие недели сможет сдать каждый москвич

Интерфакс01:55
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM вчера в 02:10
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Происшествия

19-летнего футболиста убили в драке

Футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне.
Lenta.ru 04:19
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Общество

Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ вчера в 07:31
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Общество

В Самарской области коронавирусом заболели еще 65 человек

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Другой город (Самара) 04:13
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Шоу-бизнес

Участник «Кривого зеркала» Михаил Вашуков сдал тест на коронавирус

РИА Новости 04:38
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 15 мая в 06:25
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Армия и оружие

Су-35 для Египта начали производить в РФ

Россия открыла производственную линию для выпуска Су-35 по контракту с Египтом.
News.ru 15 мая в 20:46
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Авто

Tesla снизит цены на электромобили

Известия 15 мая в 04:33
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Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
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Общество

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
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Общество

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Здоровье

121 человек за сутки заболел коронавирусом в Саратовской области

На 17 мая в в Саратовской области COVID-19 подтвержден у 1754 человек, из них 421 человек выздоровел, в том числе 35 за сутки, 7 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:32
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Политика

Трамп собирается уволить генерального инспектора Госдепа

Президент США Дональд Трамп собирается освободить от должности генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика, назначенного на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой в 2013 году.
Life.ru вчера в 04:13
Общество

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
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Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
Коммерсантъ 04:43
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Происшествия

В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:01
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова перенесла свадьбу с Антуаном Арно на год

Водянова рассказала, что они с женихом приняли решение отложить важное для них мероприятие на целый год.
Woman.ru 04:35
Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 15 мая в 11:08
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Общество

У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно

У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Армия и оружие

В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России

Войска НАТО продолжают проводить учения у границ России несмотря на пандемию коронавируса, тем самым провоцируя Москву на ответные действия.
Lenta.ru 02:13
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Общество

Минфин США попросил американский суд отклонить иск Дерипаски

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обратилось в суд округа Колумбия с просьбой прекратить рассмотрение иска Олега Дерипаски о снятии с него санкций.
Право.ру 04:41
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Гаджеты

У владельцев процессоров Intel появился новый повод для радости. Технология ASRock BFB работает и с CPU Coffee Lake

Полностью суть технологии ASRock не описывает, но мы знаем, что BFB поднимает базовую частоту CPU, заставляя его больше времени работать на более высоких частотах.
iXBT.com вчера в 09:26
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
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