Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. "Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
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Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу

Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
ТАСС01:29

Подробнее о событии

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

РИА Новости02:22

Тест на антитела к коронавирусу в ближайшие недели сможет сдать каждый москвич

Интерфакс01:55

Сергей Собянин заявил, что тест на антитела к COVID-19 сможет сдать каждый желающий

Вечерняя Москва02:06

Тест на антитела к COVID-19 через 2–3 недели смогут сдать все желающие – Собянин

Москва 2401:32

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к коронавирусу

ТАСС01:29

Собянин: Каждые три дня для тестирования на антитела к COVID-19 будут приглашаться до 70 тыс. москвичей

Агентство Москва01:27

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

РБК02:20
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
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За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 вчера в 01:16
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
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Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
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Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Интерфакс 04:41
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Общество

В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
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Хоккей

Якупов может покинуть «Витязь», не проведя за клуб ни одной игры

В «Витязе» хотят перезаключить контракт Якупова на приемлемых условиях для клуба, но пока этого сделать не удалось.
Metaratings 06:12
Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
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Общество

Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам

Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07
Общество

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
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Общество

В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

"Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]", - добавил чиновник.
Газета.Ru 05:55
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Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе

Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
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Общество

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Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
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Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
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Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
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Шоу-бизнес

Артист «Кривого зеркала» Вашуков опроверг сообщения о госпитализации

РБК 06:24
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Футбол

«Челси» установил цену за Жоржиньо

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть Жоржиньо, с которым он работал в "Наполи" и "Челси", в туринском клубе.
Soccer.ru 06:42
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
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Политика

Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой

Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
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