Общество
Москва 24Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать удаленно
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу в тех случаях, когда это возможно. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
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Сергей Собянин призвал столичных работодателей оставлять сотрудников на удаленке
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