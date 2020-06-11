Общество

Москва 24Москва 24Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать удаленно

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу в тех случаях, когда это возможно. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
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