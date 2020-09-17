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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Режим дистанционной работы по возможности необходимо продлить в Москве из-за пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также призвал пожилых людей минимизировать свои контакты с окружающими.В источнике
С чего всё началось
«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно, <...> продолжать организовывать дистанционную работу», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24»
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РИАМО12:13
Подробнее о событии
РБК

Собянин попросил работодателей оставить сотрудников на удаленке

РБК11:56
Москва 24

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Москва 2411:55
Агентство Москва

Собянин рекомендовал руководителям предприятий продлить режим дистанционной работы для сотрудников

Агентство Москва11:25
РИА Новости

Собянин призвал работодателей сохранять дистанционный режим работы

РИА Новости11:35
Интерфакс

Мэр Москвы призвал предприятия оставлять сотрудников на «удаленке»

Интерфакс11:32
RT на русском

Собянин рекомендовал предприятиям продлить дистанционный режим работы

RT на русском11:26
Вести.Ru

Мэр Москвы призвал по возможности сохранять дистанционный режим

Вести.Ru11:45

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Ведомости09:06
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос07:55
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъ09:52
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомостивчера в 07:26
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В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Офицер пойдет под суд по делу об избиении срочника под Воронежем

Военные следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении 33-летнего офицера, сыгравшего роковую роль в смерти на воронежском полигено Погоново солдата-срочника Степана Цымбала.
Обозреватель Врн04:54
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