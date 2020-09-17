Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
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Режим дистанционной работы по возможности необходимо продлить в Москве из-за пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также призвал пожилых людей минимизировать свои контакты с окружающими.В источнике
С чего всё началось
«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно, <...> продолжать организовывать дистанционную работу», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24»
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