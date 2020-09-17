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РИА Новости
РИА Новости

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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РИА Новости

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

РИА Новости13:49
Москва 24

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Москва 2411:55
Агентство Москва

Собянин рекомендовал руководителям предприятий продлить режим дистанционной работы для сотрудников

Агентство Москва11:25
Вести.Ru

Мэр Москвы призвал по возможности сохранять дистанционный режим

Вести.Ru11:45
Интерфакс

Мэр Москвы призвал предприятия оставлять сотрудников на «удаленке»

Интерфакс11:32
RT на русском

Собянин рекомендовал предприятиям продлить дистанционный режим работы

RT на русском11:26
Коммерсантъ

Сергей Собянин вновь рекомендовал предприятиям удаленку для сотрудников

Коммерсантъ12:54

Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российская газета13:07
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ФФККР не получала документов от РУСАДА по делу Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о подделке документов бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, заявил РИА Новости президент организации Александр Горшков.
РИА Новости13:22

Хуснуллин: 27 регионов отстают от плана по расселению аварийного жилья

Отставание в реализации программы расселения аварийного жилья в России наблюдается в 27 регионах страны, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.
РИА Новости03:09

Молодежный ЧМ по хоккею 2022 года перенесен в Канаду

В целях снижения затрат, связанных с организацией соревнований, совет IIHF совместно с хоккейными федерациями Канады и Швеции договорились, что турнир 2022 года, который планировалось провести в Гетеборге, примут Эдмонтон и Ред-Дир. По новому соглашению Швеция примет молодежный чемпионат мира 2024 года.
РИА Новости12:00

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,5K

США просят ФРГ не связывать диверсификацию энергоресурсов с «СП-2»

Морган Ортагус, руководитель пресс-службы Госдепа США, просит Германию не связывать «Северный поток – 2» и стремление к диверсификации источников энергоресурсов, о которых шла речь на переговорах, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru13:54
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС11:10
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РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
2,9K

Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русском12:03
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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В Совфеде по итогам выборов появится порядка 20 новых сенаторов

Порядка 20 новых членов Совета Федерации придут в верхнюю палату парламента по итогам прошедших выборов в регионах, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
ТАСС11:39
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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