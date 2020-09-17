Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
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Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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