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РИА Новости
РИА Новости

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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РИА Новости

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

РИА Новостивчера в 13:49
Вести.Ru

Собянин: карантинные мероприятия положительно сказались на экономике Москвы

Вести.Ruвчера в 11:52
Коммерсантъ

Сергей Собянин вновь рекомендовал предприятиям удаленку для сотрудников

Коммерсантъвчера в 12:54
Интерфакс

Мэр Москвы призвал предприятия оставлять сотрудников на «удаленке»

Интерфаксвчера в 11:32
RT на русском

Собянин рекомендовал предприятиям продлить дистанционный режим работы

RT на русскомвчера в 11:26
Агентство Москва

Собянин рекомендовал руководителям предприятий продлить режим дистанционной работы для сотрудников

Агентство Москвавчера в 11:25
Москва 24

Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Москва 24вчера в 11:55

Джо Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Как Байден вмешался в спор Лондона и Брюсселя Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.
РБКвчера в 14:32

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме и поедет в Сибирь

Политика избрали в парламент Новосибирской области Депутат Госдумы России и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин написал заявление о сложении полномочий члена нижней палаты парламента.
АМИТЕЛвчера в 11:44
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
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