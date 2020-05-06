Коронавирус
РБКСобянин счел преждевременным снятие ограничений со сферы услуг
Открытие предприятий сферы услуг в Москве является преждевременным, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по постепенной отмене ограничительных мер с участием президента Владимира Путина. Трансляцию совещания вел телеканал РБК.
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Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМоссовет 09:56
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