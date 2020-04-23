И мы погрузимся в пучину настоящей эпидемии. Это очень рискованная мера.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции. По его словам, это рискованная мера, так как может привести к еще большему распространению коронавируса COVID-19.

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

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