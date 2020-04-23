Коронавирус
КоммерсантъСобянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции. По его словам, это рискованная мера, так как может привести к еще большему распространению коронавируса COVID-19.
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И мы погрузимся в пучину настоящей эпидемии. Это очень рискованная мера.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРЕН ТВ 14:30
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Политика
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Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика
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Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
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