Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции. По его словам, это рискованная мера, так как может привести к еще большему распространению коронавируса COVID-19.
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Сергей Собянин
И мы погрузимся в пучину настоящей эпидемии. Это очень рискованная мера.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРЕН ТВ 14:30

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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