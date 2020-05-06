Коронавирус
ТВ ЦентрСобянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг
Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом. По мнению мэра столицы, предприятия Москвы необходимо разделить на две части: сфера услуг и всё остальное.
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Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 09:25
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