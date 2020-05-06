Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрСобянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг

Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом. По мнению мэра столицы, предприятия Москвы необходимо разделить на две части: сфера услуг и всё остальное.
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Сергей Собянин
Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 09:25

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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