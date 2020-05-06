Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин счел преждевременным возобновление работы сферы услуг в столице. Он высказал такое мнение в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

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