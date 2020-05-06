Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин считает преждевременным возобновление работы сферы услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин счел преждевременным возобновление работы сферы услуг в столице. Он высказал такое мнение в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Читать в источнике
Комментировать14
Сергей Собянин
Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 09:25

Подробнее о событии

Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

ТАСС10:02

Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным

РИА Новости09:41

Предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 – Собянин

Москва 2409:23

Сергей Собянин: Самые жесткие критерии для выхода из режима самоизоляции выработаны для сферы услуг

Агентство Москва09:34

Сергей Собянин назвал выход сферы услуг из самоизоляции преждевременным

Вечерняя Москва09:28

Собянин счел преждевременным снятие ограничений со сферы услуг

РБК09:34

Выход из самоизоляции в Москве: когда начнется и при каких условиях

Комсомольская правда09:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
364
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
1,6K
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
478
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
5,7K
Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
5
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
305
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
380
Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
5
Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
11
Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов лечится от пневмонии

RuNews24.ru 09:09
4
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
11
Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
7
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Коммерсантъ 11:01
3
Политика

Лавров и Помпео провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 10:59
Гаджеты

IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность

В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
Дни24 11:42
2
Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

Напомним, 30 апреля московские полицейские во время патрулирования с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции остановили Махмуджана Матмусаева для проверки документов.
Коммерсантъ 11:09
728
Экономика

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

ВВП США, которые лидируют по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса, в 2020 году упадет на 6,5%, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,8%.
Известия 07:10
28
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
364
Политика

Когда Самарская область начнет выходить из режима ограничений

Что касается поэтапного выхода из режима ограничений, глава региона подчеркнул, что решения по Самарской области будут приниматься совместно с Роспотребнадзором, «исходя из ситуации, которая складывается в том или ином муниципальном образовании, будем также смотреть по категориям предприятий».
SamRU.ru 11:36
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
19
Армия и оружие

Су-35 обеспечили преимущество Китаю перед ВВС США

Как сообщает ToDay News Ufa исходя из данных ВС Народно-освободительной армии КНР, самолеты Су-35, собранные в России, вместе с китайскими самолетами пятого поколения Chengdu J-20 позволят одержать вверх над США.
ToDay News Ufa 10:33
49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Политика

МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией

Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
1,6K
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
588
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
217
Общество

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
РБК 12:04
358
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
241
Общество

Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

РБК 11:01
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
203
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное