Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.

Работа промышленных предприятий Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.

Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

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