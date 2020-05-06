Коронавирус

ТАССТАССВласти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

Работа промышленных предприятий Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.
Читать в источнике
Комментировать26
Сергей Собянин
Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 09:25

Подробнее о событии

Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

ТАСС10:02

Предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 – Собянин

Москва 2409:23

Собянин счел преждевременным снятие ограничений со сферы услуг

РБК09:34

Сергей Собянин: Самые жесткие критерии для выхода из режима самоизоляции выработаны для сферы услуг

Агентство Москва09:34

Сергей Собянин назвал выход сферы услуг из самоизоляции преждевременным

Вечерняя Москва09:28

Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным

РИА Новости09:41

Выход из самоизоляции в Москве: когда начнется и при каких условиях

Комсомольская правда09:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
520
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,3K
Экономика

Чем известен Дмитрий Босов

6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
1
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
1
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
15
Шоу-бизнес

Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 вчера в 03:27
17
Здоровье

В Омской области выявлено шесть новых случаев коронавируса

По данным минздрава Омской области, на сегодня, 6 мая, коронавирус подтвердился еще у шестерых жителей региона.
Омскрегион 02:32
8
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
62
Общество

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник 15:03
50
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,3K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
5
Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
3
Политика

В Сербии отменили режим чрезвычайного положения

В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости 16:00
3
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
227
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
11
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
130
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
7K
Авто

«Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии

Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу.
SpeedMe 06:35
9
Хоккей

Бурмистров подтвердил скорый переход в «Ак Барс»

Бывший игрок «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров сообщил, что продолжит карьеру в клубе «Ак Барс».
Матч ТВ 03 мая в 22:48
Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00
6
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
7
Наука

Астрофизики поделились подробностями поисков темной материи

Астрофизики полагают, что благодаря уникальным свойствам бозе-эйнштейновских конденсатов можно найти аксионы, гипотетические частицы, которые и являются основной составляющей темной материи.
Vevby.ru 13:33
3
Игры

В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом

Cyber.sports.ru вчера в 12:51
Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
46
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
113
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
472
Общество

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Общество

Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
9
Экономика

В России допустили рост процентов по ипотеке из-за нового страхования

Как пишет издание, в Банке России допустили повышение процентов по кредитам из-за страховых платежей по ипотеке, однако отметили, что общая стоимость ипотеки не изменится или снизится.
Lenta.ru 21:15
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное