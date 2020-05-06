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Газета.RuГазета.RuСобянин считает преждевременным возобновление работы сферы услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин счел преждевременным возобновление работы сферы услуг в столице. Он высказал такое мнение в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Сергей Собянин
Но с 12 мая мы можем разрешить работу всех промышленных предприятий, строительных компаний. Это 500 тыс. москвичей, которые смогут работать. Это важно для экономики города.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНакануне.Ru 09:27

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