Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий. Он также уточнил, что после окончания майских праздников режим самоизоляции в Москве не ослабнет.

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

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