Коронавирус
КоммерсантъС 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий. Он также уточнил, что после окончания майских праздников режим самоизоляции в Москве не ослабнет.
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Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс вчера в 09:31
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Сергей Собянин: С 12 мая промышленные и строительные предприятия столицы могут возобновить работу
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Собянин принял решение возобновить работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Агентство Москвавчера в 13:44
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