с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. По словам Собянина, появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критично.

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

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