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Lenta.ruLenta.ruСобянин смягчил ограничения в Москве на время карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения на время карантина: салоны связи и зоомагазины в столице смогут работать в выходную неделю — с 30 марта по 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии. Согласно документу, эти товары внесены в список первой необходимости.
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Сергей Собянин
В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:41

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