Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что сделал себе прививку от коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — привела слова Собянина пресс-служба Кремля
.
Телеканал 360°05:19
Подробнее о событии
Znak.com

Сергей Собянин официально подтвердил, что сделал себе прививку от коронавируса

Znak.com06:03
РИА Новости

Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от коронавируса

РИА Новости05:19
Москва 24

Собянин сделал прививку от коронавируса

Москва 2405:35
Газета.Ru

Собянин привился от коронавируса

Газета.Ru05:31
RT на русском

Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса

RT на русском05:23
Агентство Москва

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально

Агентство Москва05:23
ТАСС

Собянин сделал прививку от коронавируса

ТАСС05:40

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
2

Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре.
Astera05:42

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
22

США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
107