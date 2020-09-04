Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что сделал себе прививку от коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — привела слова Собянина пресс-служба Кремля
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