Собянин сообщил, что бюджету Москвы нанесен огромный ущерб во время пандемии коронавируса
Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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