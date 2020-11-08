Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

Поделиться