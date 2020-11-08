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ТАСС
ТАСС

Собянин сообщил, что бюджету Москвы нанесен огромный ущерб во время пандемии коронавируса

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Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Собянин: из-за самолечения умирают почти 100 процентов пациентов

Мы видим, что Европа закрывается.
Вести.Ru5 ноября в 13:08
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Российская газета

Кредит доверия

Российская газетавчера в 15:25
Газета.Ru

Правительство увеличит расходы на нацпроекты и борьбу с пандемией

Газета.Ruвчера в 09:11
Агентство Москва

Мэр Москвы: Ни одна социальная программа в проекте бюджета на 2021 год не будет урезана

Агентство Москва5 ноября в 13:33
Вечерняя Москва

Власти Москвы заявили об огромном ущербе бюджету из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 00:38
Москва 24

Пандемия нанесла огромный ущерб бюджету Москвы – Собянин

Москва 24вчера в 00:15
РИАМО

Москва в ближайшие три года займет у государства более 700 млрд рублей

РИАМО5 ноября в 13:42
ИА Красная Весна

Пандемия коронавируса нанесла бюджету Москвы огромный ущерб — Собянин

ИА Красная Веснавчера в 02:07

Фонд страхования военнослужащих начал выплаты родственникам погибших – Минобороны Армении

Фонд страхования военнослужащих начал выплачивать компенсации родственникам погибших и получивших инвалидность в войне, написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Sputnik Армения7 ноября в 04:50

В Верховной Раде оценили возможность дефолта на Украине

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил уверенность, что даже без денег Международного валютного фонда Украина сумеет избежать дефолта в ближайшем году.
Московский Комсомолецвчера в 06:42

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил молодую пару на переходе

«Шестого ноября в 22.15 в городе Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода», — сообщила она.
RT на русскомвчера в 05:57

Советник штаба Трампа опроверг сообщения о призыве окружения президента признать поражение

Советник предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.
ТАССвчера в 15:11

Морозов рассказал, для чего Минздрав утвердил «нормы времени» на приём пациентов

Наказывать врачей, уделивших «сложному» пациенту больше времени, чем указано в утвержденных Минздравом нормативах не будут, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Парламентская газета16:10

Россиянам посоветовали удалить Facebook в случае редкого пользования

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов сообщил накануне, что главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов.
Моя Москва.онлайн6 ноября в 03:40

В России индексацию пенсий работающих пенсионеров оценили в 240 млрд рублей

В России плановую индексацию пенсий работающих пенсионеров оценили в 240 млрд рублей при условии проведения перерасчета по механизму, используемому для неработающих пожилых граждан.
ГлобалМСК.рувчера в 16:28