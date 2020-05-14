В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

Здоровье Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику. 1

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,8K

Футбол Карпин высказался о возобновлении РПЛ Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.

Происшествия В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,1K

Киберспорт В Fallout 76 и Conan Exiles пройдут бесплатные выходные Мультиплеерные экшены Fallout 76 и Conan Exiles можно будет бесплатно опробовать в Steam с 14 по 18 мая.

Экономика «Аэрофлот» подал заявку на получение госсубсидий «В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя Росавиации.

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Футбол Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Здоровье Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты Большинство медработников Смоленской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, получили выплаты стимулирующего характера.

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 983

Экономика ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). 67

Происшествия ФСБ: пензенского зампреда после обысков задержат Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом. 251

Здоровье Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России. 3

Спорт Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.