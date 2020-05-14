Коронавирус
РИА НовостиСобянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store.
Вести.Ru 13:02
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Футбол
Карпин высказался о возобновлении РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.
Sport.ru 07:58
Происшествия
В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами
Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.
REGNUM 13:18
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Киберспорт
В Fallout 76 и Conan Exiles пройдут бесплатные выходные
Мультиплеерные экшены Fallout 76 и Conan Exiles можно будет бесплатно опробовать в Steam с 14 по 18 мая.
CyberSport.ru вчера в 23:17
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Экономика
«Аэрофлот» подал заявку на получение госсубсидий
«В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя Росавиации.
REGNUM 05:03
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Футбол
Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.
RT на русском 12:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты
Большинство медработников Смоленской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, получили выплаты стимулирующего характера.
О чем говорит Смоленск 12:31
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Происшествия
ФСБ: пензенского зампреда после обысков задержат
Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом.
Вести.Ru 11:41
Здоровье
Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
Здоровье
Раскрыты симптомы связанного с коронавирусом загадочного синдрома
Медики раскрыли семь главных симптомов загадочного воспалительного синдрома, который связан с коронавирусом.
Lenta.ru 05:26
Спорт
Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта
Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 12:25
Армия и оружие
Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер 05:49
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Авто
Гражданский седан Aurus на бельгийских номерах заметили в Европе
Люксовый седан Aurus Senat заметили на дорогах Европы. Не исключено, что автомобилем уже владеет частный клиент из Бельгии.
SpeedMe 02:14
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52