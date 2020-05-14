Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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Собянин вновь заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве больше официальных показателей

Эхо Москвы12:03

Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве

РБК11:43

Собянин высказался о реальном числе заразившихся коронавирусом москвичей

Lenta.ru10:56

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

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Собянин: в Москве зараженных коронавирусом значительно больше 130 тысяч

Коммерсантъ10:55

Собянин рассказал, у скольких москвичей выявлен COVID-19

Российская газета10:52

В Москве значительно больше 130 тысяч зараженных коронавирусом – Собянин

Москва 2410:38
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
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Общество

Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл

Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ 09:47
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
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Происшествия

В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль

В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Газета.Ru 03:55
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Общество

В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
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Экономика

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
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Футбол

Дмитрий Тарасов: Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в очередной раз высказался о своем уходе из московского «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 08:24
Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Футбол

Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Энергетика

МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
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Здоровье

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
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Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны

Разработаны стандарты и Роспотребнадзором и нашими службами, которые позволят открыть эти виды деятельности.
КП - Санкт-Петербург 12:12
Футбол

Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю

35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
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В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детей

Итальянские врачи заметили всплеск воспалений у детей из-за коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 05:22
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Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

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Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной

"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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