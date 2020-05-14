Коронавирус
РИА НовостиСобянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Общество
Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
Президент США Дональд Трамп признался, что от коронавируса умерли пять человек, которых он знал.
РИА Новости 16:41
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Здоровье
Незаконным назвали требование анализа на коронавирус в больницах
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил о том, что сотрудники медучреждений не имеют права требовать от пациентов предоставления анализов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
Live24 вчера в 07:32
Общество
В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова
В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
Дождь 09:04
Общество
Власти Екатеринбурга осудили посадку деревьев в парке университета
ИА Красная Весна 16:25
Общество
Турция не пропустила на Кипр самолет с гуманитарной помощью из Китая
ИА Красная Весна вчера в 12:25
Игры
Стала известна дата релиза Crusader Kings 3
Разработчики Crusader Kings 3 поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.
CyberSport.ru 17:43
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Футбол
Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса
«Сампдория» на своём официальном сайте объявила, что четыре футболиста, ранее заражённых коронавирусом, сдали отрицательные тесты.
Чемпионат 18:36
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Происшествия
30 детей погибли в Подмосковье за период изоляции
Всего в Московской области с начала года погибли 64 ребенка. И почти половина из них - за полтора месяца изоляции.
Оka.fm 08:20
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Экономика
«Аэрофлот» подал заявку на получение госсубсидий
«В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя Росавиации.
REGNUM 05:03
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Экономика
Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов
В руках женщин в России находятся капиталы в размере 320 миллиардов долларов - это 11 строчка в рейтинге стран Европы по этому показателю.
РЕН ТВ 17:12
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14:35
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru 12:09
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Общество
Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области
14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области.
КП - Тверь вчера в 07:07
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru 18:32
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34