В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

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