Коронавирус
РИА НовостиСобянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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Игры
Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки»
Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.
3DNews 08:00
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Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
Здоровье
Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии.
Известия Мордовии 03:15
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Общество
Мэрия Екатеринбурга пожалуется в ФСБ и МВД на экологических активистов
Екатеринбург, 14 мая 2020, 21:02 — REGNUM МВД и ФСБ попросят проверить деятельность экоактивистов, которые ранее высадили деревья на территории уральского вуза.
REGNUM 14:02
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Происшествия
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб человек
В результате пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Москве.
Коммерсантъ 07:35
Общество
Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50
Футбол
Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Здоровье
В Петербурге выписали пациента, которому перелили плазму
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что в городе выписали первого пациента, который в тяжелой форме болел коронавирусом и вылечился после того, как ему перелили плазму.
Московский Комсомолец 14:51
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Киберспорт
Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2
Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ 12 мая в 15:33
Транспорт
В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что приняли решение отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску.
RT на русском 12:37
Общество
Мясников назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите
Российский врач Александр Мясников на своей странице в Instagram заявил, что самая эффективная мера по индивидуальной защите — соблюдение дистанции.
Вечерняя Москва 15:02
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
Игры
Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии
Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
Наука
Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России
Исследователи из Датского технического и Лидского университетов разработали теорию, объясняющую, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфовал из Канады в Россию.
Индикатор 06:28
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Здоровье
До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек
До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
Городской телеканал 13:32
Общество
В гостинице Киева нашли полсотни младенцев «на продажу»
На кадрах показано, как в гостинице "Венеция" находится 46 младенцев.
Новая Кубань 12:02