Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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Собянин: в Москве зараженных коронавирусом значительно больше 130 тысяч

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В Москве значительно больше 130 тысяч зараженных коронавирусом – Собянин

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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