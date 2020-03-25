Коронавирус

РБКРБКСобянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.
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с чего всё началось

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.
ТВ Центр13:57

Подробнее о событии

Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

Вечерняя Москва14:25

Собянин считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

ТАСС14:14

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

Москва 2413:55

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости14:12

Сергей Собянин выразил надежду на завершение сложного из-за коронавируса периода через несколько месяцев

Агентство Москва14:09

Собянин: Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом

РИАМО14:13

Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

ТВ Центр14:49
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Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян

В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Независимый публицист 11:33
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru 13:50
Общество

Путин поручил увеличить выплаты по больничным в месяц до уровня МРОТ

Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
BFM.ru 09:54
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Здоровье

Особенный механизм заражения коронавирусом назван

МедиаПоток 23 марта в 11:43
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:17
Армия и оружие

Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах

ФАН 16:17
Шоу-бизнес

Галкин пошутил про нефтяную скважину Пугачевой

Галкин пошутил про нефтяную скважину Пугачевой Юморист попросил дать ему "адресок" месторождения.
Экспресс газета 11:16
Общество

В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых

Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
РИА Новости 07:56
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Наука

Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов

Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
Naked Science 23 марта в 03:53
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Политика

Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru 18:06
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
ПРАЙМ 16:51
Космос

В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца

РЕН ТВ 23 марта в 11:40
Общество

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 17:49
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
Происшествия

Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 22 марта в 18:06
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса

Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Life.ru 17:57
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Происшествия

В Башкирии ребенок заразился коронавирусной инфекцией

Уфа, 25 марта 2020, 12:37 — REGNUM В Башкирии четвертым инфицированным новым коронавирусом стал ребенок.
REGNUM 05:37
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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