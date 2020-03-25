Коронавирус
РБКСобянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.ТВ Центр13:57
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Футбол
Роналду намерен покинуть «Ювентус»
Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
Путин поручил увеличить выплаты по больничным в месяц до уровня МРОТ
Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Здоровье
Особенный механизм заражения коронавирусом назван
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах
Шоу-бизнес
Галкин пошутил про нефтяную скважину Пугачевой
Галкин пошутил про нефтяную скважину Пугачевой Юморист попросил дать ему "адресок" месторождения.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых
Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
Общество
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян
Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Наука
Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов
Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
Общество
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Политика
Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные
Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
Космос
В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца
Общество
Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
Происшествия
Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Происшествия
В Башкирии ребенок заразился коронавирусной инфекцией
Уфа, 25 марта 2020, 12:37 — REGNUM В Башкирии четвертым инфицированным новым коронавирусом стал ребенок.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".