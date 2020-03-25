Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

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