Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, к 15 июня в городе зафиксировано продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров.

Общество Американский F-15 упал в Северное море Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США. 5

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Общество Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 672

Экономика Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.

Экономика «Детский мир» отчитался о росте выручки в мае Выручка онлайн-сегмента сети в мае выросла в 3,3 раза в мае 2020 года до 3,1 млрд руб. При этом доля онлайн-продаж в общей выручке "Детского мира" в России в мае увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32%, а доля курьерской доставки онлайн-заказов - на 9,6 процентных пунктов до 22,4%. 1

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 323

Происшествия В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти. 7

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 455

Политика В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия. 3K

Здоровье В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи. 2

Политика Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 191

Общество Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.

Армия и оружие В Египте отреагировали на захват и пытки рабочих боевиками ПНС Ливии В Каире изучают обстоятельства захвата боевиками ПНС Ливии 200 египетских рабочих, видеозапись с пытками которых появилась в Сети.

Шоу-бизнес Самойлова передумала разводиться с Джиганом Самойлова подала на развод после десяти лет брака. Она призналась, что узнала о многочисленных изменах Джигана.

Политика Макрон не приедет на парад Победы Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 426