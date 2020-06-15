Коронавирус
Газета.RuМосква перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, к 15 июня в городе зафиксировано продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров.
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Летние веранды, библиотеки, музеи: что еще заработает в столице с 16 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:39
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
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Российская газета 04:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
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В Рязанской ОКБ продолжают испытания «таблетки надежды»
Новое лекарство поможет больным тяжёлой формой коронавируса. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов назвал тестируемый препарат «таблеткой надежды».
7 новостей 03:03
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
РИА Новости 04:16
Общество
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РИА Новости вчера в 01:51
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Экономика
«Детский мир» отчитался о росте выручки в мае
Выручка онлайн-сегмента сети в мае выросла в 3,3 раза в мае 2020 года до 3,1 млрд руб. При этом доля онлайн-продаж в общей выручке "Детского мира" в России в мае увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32%, а доля курьерской доставки онлайн-заказов - на 9,6 процентных пунктов до 22,4%.
Rambler News Service 03:13
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
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В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи
На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи.
Бийский рабочий 02:17
Космос
Невидимый «бермудский треугольник». Там, где стрелка компаса сходит с ума
Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что, судя по спутниковым данным, крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение, разделилась на две части и изменила интенсивность.
РИА Новости 13 июня в 01:00
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Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
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РБК 05:23
Общество
Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов
В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.
Online47.ru 06:05
Армия и оружие
В Египте отреагировали на захват и пытки рабочих боевиками ПНС Ливии
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Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
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В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня
На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
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Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
Армия и оружие
В РФ разрабатывают водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Москва, 15 июня 2020, 08:44 — REGNUM Российские специалисты модифицируют комплекс ПВО «Тор-М2» таким образом, что он сможет преодолевать вплавь водные преграды.
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