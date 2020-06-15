Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМосква перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня

Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, к 15 июня в городе зафиксировано продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров.
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Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений

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Собянин разрешил кафе и ресторанам открыть летние веранды

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В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
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В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
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Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что, судя по спутниковым данным, крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение, разделилась на две части и изменила интенсивность.
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В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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