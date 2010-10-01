Коронавирус
Вести.RuСобянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Это событие анонсировал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Летние веранды, библиотеки, музеи: что еще заработает в столице с 16 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:39
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Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Общество
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Общество
Историк Соколов отказался от адвокатов
Телеканал Санкт-Петербург 06:13
Происшествия
ЧП в Кимрах: при аварии на гидроцикле погибли люди
Как сообщает ГТРК "Тверь" со ссылкой на следственный отдел регионального СК, на реке произошла авария с гидроциклом.
Вести.Ru 03:14
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Политика
В Кремле прокомментировали приговор американцу Уилану
Американца Пола Уилана, который был осужден в России к 16 годам колонии за шпионаж, нельзя считать политическим заложником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:39
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Здоровье
162 человека за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 13 июня в Ростовской области еще у 162 человек зарегистрировано заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 04:43
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Песков рекомендовал посмотреть Парад Победы по телевизору
Российская газета 07:43
Армия и оружие
Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Американский президент заявил, что данный боезаряд способен с расстояния 1,6 тыс. км поразить цель, диаметр которой не превышает 70 см. Трамп, выступая в военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, проинформировал о новом оружии.
Актуальные Новости 13 июня в 13:07
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Общество
Жириновский предложил перенести на октябрь начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил из-за коронавируса перенести начало учебного года на октябрь, пишет «РИА Новости».
Газета Кемерова 05:34
Хоккей
Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до 16 млн долларов
Ранее цена на особняк составляла 18 миллионов долларов, однако из-за отсутствия желающих обзавестись недвижимостью хоккеист выразил готовность снизить стоимость до 16 миллионов.
Metaratings 06:15
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Космос
В Млечном Пути насчитали до 36 внеземных цивилизаций
ТАСС Наука 06:30
Общество
ВЦИОМ: более 80% россиян соблюдали режим самоизоляции
Порядка 83% россиян соблюдали режим самоизоляции в той или иной степени, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник на его сайте.
ТАСС 06:33
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Шоу-бизнес
Басков потратил на похудение в Карелии более 1 млн рублей
Николай Басков на время карантина уехал в Карелию, чтобы похудеть и омолодиться.
ФАН 06:23
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00