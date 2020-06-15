Коронавирус
Газета.RuСобянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Разрешат даже посещать спортивные мероприятия - но только при условии заполнения трибун лишь на десятую часть Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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Летние веранды, библиотеки, музеи: что еще заработает в столице с 16 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:39
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В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
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На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
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Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
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В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
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Стали известны претенденты на награду Golden Boy
Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе по итогам сезона — Golden Boy.Обладатель награды не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
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Путин проведёт большое совещание для контроля реализации мер поддержки
В понедельник, 15 июня, президент России Владимир Путин проведёт большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:30
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Американский F-15 упал в Северном море
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Общество
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В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
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Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Шоу-бизнес
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Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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Сам автор уточнил, что мод лучше работает на Linux, чем на Windows.
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Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
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Жириновский предложил установить единый стандарт зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единый зарплатный стандарт по всей России.
Коммерсантъ вчера в 04:21
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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