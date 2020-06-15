Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Разрешат даже посещать спортивные мероприятия - но только при условии заполнения трибун лишь на десятую часть Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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