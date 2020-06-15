Коронавирус
Газета.RuСобянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Разрешат даже посещать спортивные мероприятия - но только при условии заполнения трибун лишь на десятую часть Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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Летние веранды, библиотеки, музеи: что еще заработает в столице с 16 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:39
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
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В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
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Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
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Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
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Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
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Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
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Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»
«Газпром» и Газпромбанк после смены руководства банка обвинили Белоруссию в грубом нарушении национального законодательства, а также договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
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Запуск ракеты «Рокот» без украинских деталей запланировали на 2022 год
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