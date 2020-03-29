Коронавирус

РБКРБКСобянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
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Сергей Собянин
Поток звонков просто огромен, сейчас он достигает миллиона звонков в сутки. Мы начинали с 5 тысяч - 6 тысяч. Но все равно не всем удается ответить. Мы ждём, что со всеми поговорим, всем разъясним.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 01:51

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Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

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