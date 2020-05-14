В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 544

Футбол Аршавин рассказал, за счет чего «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о противостоянии с французским «Марселем» в Кубке УЕФА сезона 2007/08.

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 78

Здоровье В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей «Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 488

Политика МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова. 1,2K

Общество Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 117

Политика Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно В статьи 37 и 38 закона внесены положения о возможности дистанционного голосования в России. 5,5K

Политика Убравшему памятник Коневу главе района Праги пригрозили отставкой Главе района Праги-6 Ондржею Коларжу, по инициативе которого был демонтирован памятник маршалу Победы Ивану Коневу, пригрозили отставкой районные депутаты от Пиратской партии Чехии, 13 мая сообщает портал Aktualne.cz.

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 334

Кино Следующий проект Хаяо Миядзаки потребует ещё как минимум 3 года работы Судя по всему, новый амбициозный проект Хаяо Миядзаки придётся подождать — его создание может потребовать ещё три года или даже больше.