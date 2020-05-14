Коронавирус
РИА НовостиСобянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Москве выявили еще не всех заболевших COVID-19.
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Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Единоборства
Джон Джонс высмеял выступление Смита в бою с Тейшейрой
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал выступление Энтони Смита в поединке с Гловером Тейшейрой.
Metaratings 05:19
Футбол
Аршавин рассказал, за счет чего «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о противостоянии с французским «Марселем» в Кубке УЕФА сезона 2007/08.
Peterburg2.ru 16:19
Армия и оружие
Тысячи солдат НАТО «перебросят» в «горячие точки» у границ России
Тысячи американских солдат с союзниками по НАТО потренируют передислокацию в "горячие точки" на восточном фланге Альянса.
Российский Диалог 16:26
Общество
Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ 04:27
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru 14:32
Наука
Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Общество
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 17:27
Политика
Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно
В статьи 37 и 38 закона внесены положения о возможности дистанционного голосования в России.
Омск здесь 02:18
Гаджеты
Готовится к выходу первый монитор с поддержкой HDMI 2.1
Игромания.ру 16:32
Политика
Убравшему памятник Коневу главе района Праги пригрозили отставкой
Главе района Праги-6 Ондржею Коларжу, по инициативе которого был демонтирован памятник маршалу Победы Ивану Коневу, пригрозили отставкой районные депутаты от Пиратской партии Чехии, 13 мая сообщает портал Aktualne.cz.
ИА Красная Весна вчера в 13:20
Общество
От коронавируса скончался уже пятый насельник Троице-Сергиевой лавры
Как отмечено в официальном Telegram-канале группы, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко) скончался от осложнений коронавирусной инфекции.
Росбалт 15:45
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Кино
Следующий проект Хаяо Миядзаки потребует ещё как минимум 3 года работы
Судя по всему, новый амбициозный проект Хаяо Миядзаки придётся подождать — его создание может потребовать ещё три года или даже больше.
Игромания.ру 13:49
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Кино
«Новые мутанты» выйдут 28 августа
КиноПоиск вчера в 14:07
Общество
В Черногории задержан епископ СПЦ
Общественное телевидение России 07:44