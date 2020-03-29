Общество
Газета.RuСкончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. "Сегодня не стало Валентина Горбунова", - написал Собянин. Мэр пояснил, что в последний год Горбунов тяжело болел.
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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валентина Горбунова
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47
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В Москве резко ухудшится погода
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Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
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В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом
В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
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