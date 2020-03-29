Общество

Газета.RuГазета.RuСкончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. "Сегодня не стало Валентина Горбунова", - написал Собянин. Мэр пояснил, что в последний год Горбунов тяжело болел.
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Дождь08:17

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Интерфакс08:16

Биография бывшего главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

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На здании Мосгоризбиркома может появиться памятная табличка экс-главе МГИК Валентину Горбунову

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИА Новости08:45

Умер экс‑председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИАМО08:42
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
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Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
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Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

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Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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В Пушкине на юге Санкт-Петербурга спешно возводят инфекционный центр для больных коронавирусом.
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Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева.
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Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
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В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
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Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
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В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
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В Москве резко ухудшится погода

В Москве в ночь на 30 марта резко ухудшится погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
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В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом

В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
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Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
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