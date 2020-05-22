Общество
Комсомольская правдаСобянин сообщил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в столице, введенного в связи с активным распространением коронавируса.
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Здоровье
Ученые КФУ дали прогноз распространения коронавируса в Крыму
Помимо прогнозов, ученые Крымского федерального университета разработали ряд рекомендаций по недопущению распространения эпидемии коронавируса.
Крымское Эхо 02:57
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Экономика
Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ
Алексей Заботкин, возглавлявший департамент денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, назначен заместителем председателя ЦБ.
ТАСС 03:35
Общество
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
Общее число жертв коронавируса в России достигло 3249.
РБК 03:40
Общество
За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек
У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус.
Вести.Севастополь 03:05
Интернет
Роскачество предупредило любителей кино об опасности пиратских сайтов
В Роскачестве отметили, что просмотр фильмов и сериалов на пиратских сайтах опасен большим содержанием рекламы.
Live24 02:15
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Общество
В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Наука
Ученые нашли главную причину неизлечимого рака
Мойка78 вчера в 20:07
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Экономика
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:10
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
РИА Новости 03:25
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса
Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году
Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.
ФАН вчера в 11:21
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15