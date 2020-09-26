Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии

На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

РБК03:24
ТАСС

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

ТАСС02:29
Интерфакс

В Москве возобновят социальную помощь для остающихся дома москвичей

Интерфакс02:36
РИА Новости

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

РИА Новости03:03
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Саммит ЕС-Украина в Брюсселе перенесли

Боррель сообщил по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что они «договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС – Украина», передает ТАСС.
Взгляд.ру06:54
1