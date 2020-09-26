Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии
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На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.В источнике
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Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03