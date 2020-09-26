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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии

На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.В источнике
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РБК

В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

РБК03:24
РИА Новости

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

РИА Новости03:03
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34
ТАСС

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

ТАСС02:29
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Коммерсантъ

В Москве возобновляет работу система социального обслуживания

Коммерсантъ02:36

Байден упрекнул Трампа за отсутствие заявлений против Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах, нынешнего президента США Дональда Трампа за его молчание по поводу ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters.
Общественная служба новостей05:49
19

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
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