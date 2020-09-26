Лидия Федосеева-Шукшина оценила поступок Алибасова на день рождения

В пятницу, 25 сентября, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 82 года, однако ее супруг, продюсер Бари Алибасов до сих пор не поздравил ее с днем рождения.