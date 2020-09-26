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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии

На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

РБК03:24
РИА Новости

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

РИА Новости03:03
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34
ТАСС

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

ТАСС02:29
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Интерфакс

В Москве возобновят социальную помощь для остающихся дома москвичей

Интерфакс02:36

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
REGNUM09:27
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "Аэрофлот" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения останков птицы в двигателе самолета, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
РИА Новости10:13

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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