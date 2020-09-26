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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии

На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.В источнике
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RT на русском

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи для пожилых москвичей

RT на русском10:31
РИА Новости

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

РИА Новости03:03
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
ТАСС

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

ТАСС02:29
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
Интерфакс

В Москве возобновят социальную помощь для остающихся дома москвичей

Интерфакс02:36
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34

Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции
Интерфакс13:09
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Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

Владимир Зеленский посещает выжившего в авиакатастрофе курсанта President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, что в ходе беседы Зеленский пожелал выздоровления курсанту, который находится в состоянии средней тяжести.
Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту
REGNUM11:17
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новостивчера в 18:03