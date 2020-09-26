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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии

На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.В источнике
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ТАСС

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

ТАСС02:29
РИА Новости

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

РИА Новости03:03
Интерфакс

В Москве возобновят социальную помощь для остающихся дома москвичей

Интерфакс02:36
RT на русском

Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи для пожилых москвичей

RT на русском10:31
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34

Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для российского авторынка

Судя по ОТТС, в России новинку предложат с безальтернативным "атмосферником" семейства Skyactive-G объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с. В базовом исполнении Mazda CX-30 комплектуется "механикой" и системой переднего привода, но за доплату можно сделать выбор в пользу 6-ступенчатой автоматической коробки передач.
Новые автомобили05:25
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«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Российские военные в рамках проведения стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели пуски крылатых ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и "Точка-У".
Газета.Ru09:47
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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