Общество

ИзвестияИзвестияСобянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва11:18

МФЦ в Москве откроют с 25 мая

ТАСС11:33

Собянин рассказал об открытии МФЦ в Москве

РИА Новости11:21

Сергей Собянин: Центры госуслуг откроются на следующей неделе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:19

Центры госуслуг заработают 25 мая – Собянин

Москва 2411:16

МФЦ откроются в Москве 25 мая

Вести.Ru12:00

МФЦ в Москве откроются 25 мая

Интерфакс11:27
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

Российская газета 08:07
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Гаджеты

Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»

Sibnet Новости 11:19
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Общество

Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
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Общество

Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца

«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
REGNUM 09:03
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Общество

Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин

Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости 11:40
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Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
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Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
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Общество

Доктор Мясников считает, что коронавирусом переболеет все человечество

Телеведущий и доктор Александр Мясников дал новый прогноз по COVID-19.
NewInform 20:07
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Технологии

Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска

Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
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Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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Здоровье

45 заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на понедельник, 18 мая, в Алтайском крае за сутки подтверждены еще 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04
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Общество

Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости.
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске

Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
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В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

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Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2

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Политика

СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
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Общество

Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

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КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны

Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
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Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Авто

Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta

Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки.
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ФСБ задержала амурского сотрудника Росгвардии на взятке в 100 тысяч

Силовика взяли при получении мзды за "крышевание" ЧОПа В Амурской области органам государственной безопасности при получении взятки задержан сотрудник Росгвардии.
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Общество

Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным.
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Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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