Общество
ИзвестияСобянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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Сергей Собянин: Центры госуслуг откроются на следующей неделе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:19
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Гаджеты
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
Sibnet Новости 11:19
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
Общество
Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца
«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
REGNUM 09:03
Общество
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости 11:40
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Общество
Доктор Мясников считает, что коронавирусом переболеет все человечество
Телеведущий и доктор Александр Мясников дал новый прогноз по COVID-19.
NewInform 20:07
Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Здоровье
45 заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на понедельник, 18 мая, в Алтайском крае за сутки подтверждены еще 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04
Общество
Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости.
Мой Брянск 06:26
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Футбол
Деспотович может перейти в ЦСКА
Евро-футбол.ру вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
Гаджеты
Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
Политика
Состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета
Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.
SMINEWS 16:27
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Известия вчера в 19:22
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
Wroom.ru 09:09
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Экономика
Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05
Авто
Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta
Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Происшествия
ФСБ задержала амурского сотрудника Росгвардии на взятке в 100 тысяч
Силовика взяли при получении мзды за "крышевание" ЧОПа В Амурской области органам государственной безопасности при получении взятки задержан сотрудник Росгвардии.
SM News 09:43
Общество
Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа
«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным.
РБК вчера в 05:31
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим
Российский самолет пятого поколения проходит испытания. Российский истребитель Су-57 отработал беспилотный режим.
Piter.tv вчера в 05:31