Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

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