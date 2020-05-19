Общество

ИзвестияИзвестияСобянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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Сергей Собянин: Центры госуслуг откроются на следующей неделе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:19

МФЦ откроются в Москве 25 мая

Вести.Ruвчера в 12:00

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москвавчера в 11:18

Центры госуслуг заработают 25 мая – Собянин

Москва 24вчера в 11:16

МФЦ в Москве откроют с 25 мая

ТАССвчера в 11:14

Собянин рассказал об открытии МФЦ в Москве

РИА Новостивчера в 11:21

МФЦ в Москве откроются 25 мая

Интерфаксвчера в 11:27
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:36, Ашберн
Происшествия

В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму

В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
Башинформ вчера в 12:15
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
2K
Общество

Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Плановая вакцинация на период распространения коронавируса COVID-19 в России приостановлена.
Вести.Ru вчера в 12:47
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
1,9K
Здоровье

Сразу пять детдомов на Камчатке закрывают на карантин по коронавирусу

"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 00:42
Армия и оружие

Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»

Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
2K
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Политика

Лавров проведет разговор с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
3
Общество

В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку

На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.
Росбалт вчера в 20:20
12
Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск вчера в 06:15
1
Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Экономика

Названы главные препятствия для получения бизнесом господдержки

Позже был принят второй пакет мер поддержки экономики (льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, безвозмездная финпомощь малому и среднему бизнесу, в том числе на выдачу зарплат, а также финпомощь регионам и авиакомпаниям).
Росбалт вчера в 11:41
Футбол

Дело Украинской ассоциации футбола. Обладатели «Золотого мяча» обратились к спикеру Рады

Легенды советского и украинского футбола Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с требованием разобраться, почему временная следственная комиссия парламента затягивает рассмотрение вопроса возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко.
Украина.ру вчера в 08:27
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
2K
Футбол

Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
16
Общество

В Иркутске на фоне коронавируса скакнул спрос на аренду дач и загородной недвижимости

Сибдом вчера в 09:14
Происшествия

В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19

Как сообщает оперативный штаб региона, это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией.
REGNUM вчера в 23:48
Футбол

Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings вчера в 16:04
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Metaratings вчера в 13:13
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
81
Общество

На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня

Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
РБК вчера в 23:02
6
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прервал молчание

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе.
News.ru вчера в 23:37
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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