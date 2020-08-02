Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости. По его мнению, речь о второй волне COVID-19 в столице не идет.
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Собянин: Второй волны заражения коронавирусом в Москве не наблюдается

Агентство Москва01:47

В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

Москва 2402:06

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

РИА Новости01:52

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

РБК02:52

Собянин оценил возможность второй волны COVID-19

Российская газета02:41

Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса

Lenta.ru01:38

Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса

ТАСС01:37
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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