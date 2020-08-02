Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости. По его мнению, речь о второй волне COVID-19 в столице не идет.

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

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