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Известия
Известия

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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Российская газета

Собянин оценил возможность второй волны COVID-19

Российская газета02:41
Москва 24

В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

Москва 2402:06
РИА Новости

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

РИА Новости01:52
Агентство Москва

Собянин: Второй волны заражения коронавирусом в Москве не наблюдается

Агентство Москва01:47
Вести.Ru

Собянин: опасности второй волны коронавируса в Москве «практически нет»

Вести.Ru03:15
Lenta.ru

Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса

Lenta.ru01:38
ТАСС

Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса

ТАСС01:37
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Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости07:43
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Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз

Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM06:10
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В России обнаружены кладбища с погибшими в Сирии российскими военными

Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
Avia.proвчера в 10:21
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