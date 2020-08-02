Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.