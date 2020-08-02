Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
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Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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