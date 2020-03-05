Общество
ИнтерфаксСобянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам
По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
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Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Общество
Эксперты оценили доступность ипотеки в Чувашии
Согласно рейтингу, в Чувашии в 2019 году 28,8% семей могли купить квартиру в ипотеку (в 2018 году — 26,2%).
Политика
Путин прокомментировал обнуление президентских сроков
Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Политика
Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией
Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Космос
В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс
В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
Политика
Путин допустил участие в новых выборах президента
Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах.
Общество
В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса
В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Политика
Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
«Формула-1» подписала долгосрочное соглашение с Saudi Aramco
«Формула-1» и Saudi Aramco заключили многолетний контракт.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Энергетика
За последние сутки мировые цены на нефть увеличились
По итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 10 марта мировые цены на нефть увеличились.
Общество
Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год
XXIV Петербургский международный экономический форум, отмененный в текущем году из-за коронавируса, состоится в 2021 году.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400
Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.