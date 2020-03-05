Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСобянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам

По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
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Собянин создал штаб по экономическим вопросам из-за нестабильности на мировых рынках

Коммерсантъ08:24

Сергей Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики

Вечерняя Москва07:35

Собянин создал оперативный штаб по защите экономики Москвы

Интерфакс07:29

В Москве создан штаб по экономическим вопросам из-за нестабильности на рынках

Говорит Москва07:23

Сергей Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики

Агентство Москва07:23

В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам

Москва 2407:12

Оперативный штаб по экономическим вопросам создадут в Москве

РИАМО07:31
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Согласно рейтингу, в Чувашии в 2019 году 28,8% семей могли купить квартиру в ипотеку (в 2018 году — 26,2%).
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Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.
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Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
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Политика

Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
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В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс

В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
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Путин допустил участие в новых выборах президента

Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах.
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В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона.
Lenta.ru 04:39
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
РБК 05:17
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Мой Брянск вчера в 12:06
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Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Общество

«Формула-1» подписала долгосрочное соглашение с Saudi Aramco

«Формула-1» и Saudi Aramco заключили многолетний контракт.
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Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Футбол

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
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Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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За последние сутки мировые цены на нефть увеличились

По итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 10 марта мировые цены на нефть увеличились.
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Общество

Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год

XXIV Петербургский международный экономический форум, отмененный в текущем году из-за коронавируса, состоится в 2021 году.
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Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Политика

Эрдоган: США смягчили позицию по С-400

Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Российская газета 08:28
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Футбол

Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей 06:05
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Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
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