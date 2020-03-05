Общество
Москва. Северо-ЗападСобянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о создании в столице Оперативного штаба по вопросам экономики. Создать отдельный штаб на данную тему в Москве необходимо в связи с шаткой экономической ситуацией на мировом рынке, которая возникла из-за коронавируса.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Армия и оружие
«Деривация» прикроет тульский «Панцирь» от беспилотников
Скорострельный, точный, дальнобойный — на параде Победы в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».
Общество
Кто может получить компенсацию за отмененные из-за коронавируса туры
Прекратить продажу туров еще в три страны туроператорам рекомендовал Ростуризм из-за угрозы заражения коронавирусом.
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая покажут танки Т-90М «Прорыв»
Российские военные 9 мая на параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М «Прорыв».
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака толстой кишки
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Происшествия
Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто
Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Футбол
«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Общество
В российских регионах вводят особый режим из-за коронавируса
Власти Липецкой области, где выявлено три случая заражения коронавирусом, объявили в регионе режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка
Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Космос
Губернатор анонсировал создание воронежского технопарка
На прошлой неделе глава региона посетил производственные площадки двух крупных предприятий Воронежа - ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ».
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Космос
Российские разработчики надежно защитили данные спутника «Меридиан»
Экономика
Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 10%
Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 9,4% до $37,93 по состоянию на 15:00 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
Кино
Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»
Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.