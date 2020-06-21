Общество
Газета.RuСобянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
По его данным, на сегодняшний день объем работы ресторанного бизнеса восстановлен на 65% от того, что было до пандемии и связанных с ней ограничений. "Я думаю, нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится", - заключил Собянин.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
Общество
Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru вчера в 05:07
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Способ меньше есть раскрыл медик
Василий Генералов в интервью радио Sputnik рассказал о том, как меньше есть.
Live24 01:34
Политика
Путин: Россия за 20 лет стала другой
За 20 лет в России сильно изменилась ситуация, страна стала практически другой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Он напомнил, что 20 лет назад было всем тяжело, "страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала".
Вести.Ru 06:07
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 08:50
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
Футбол
Олег Романцев: «„Спартак“ подарил надежду на Кубок»
Значит, требовалось обязательно учесть ситуацию, в которой оказался «Ростов» и провести эту встречу в день полуфиналов Кубка — 19 июля, поскольку и «Сочи», и ростовчане из его розыгрыша уже выбыли.
Спорт-Экспресс вчера в 16:30
Политика
Путин рассказал о точках опоры политической системы России
Политическая система не должна опираться только на главу государства, заявил Путин.
Известия 06:38
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
ProstoProSport 19 июня в 12:57
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
News.ru 19 июня в 02:02
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Авто
Автомобили Mercedes-AMG получат электрифицированный турбокомпрессор
Работает «электрифицированный» турбокомпрессор от бортовой 48-вольтовой электросети и раскручивается до 170 000 об/мин. Оптимальный температурный режим системе обеспечивает соединение турбокомпрессора, электромотора и силовой электроники с контуром охлаждения двигателя.
Движок 18 июня в 10:16
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 19 июня в 07:03
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Баскетбол
Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА
Греческий портал SDNA сообщает, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 25-летнего атакующего защитника Аарона Харрисона из стамбульского «Галатасарая».
Советский спорт 04:02
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак спародировала видео с сыном Рудковской и Плющенко
Собчак решила спародировать видео в шоу «Осторожно: новости!».
Lisa.ru 05:00
Происшествия
Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы
News.ru вчера в 05:40
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32