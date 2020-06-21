Общество

Газета.RuГазета.RuСобянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

По его данным, на сегодняшний день объем работы ресторанного бизнеса восстановлен на 65% от того, что было до пандемии и связанных с ней ограничений. "Я думаю, нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится", - заключил Собянин.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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