О готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции шла речь на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации.

с чего всё началось

Сейчас, если не учитывать Москву, в стране занято около 24,8 тыс. коек, их общее количество - около 80 тысяч. А при тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение 3-4 недель, если они сохранятся, заполним этот фонд.

При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. По его словам, сейчас занято 24,8 тыс. коек.

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