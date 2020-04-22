Общество
КоммерсантъСобянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. По его словам, сейчас занято 24,8 тыс. коек.
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Сейчас, если не учитывать Москву, в стране занято около 24,8 тыс. коек, их общее количество - около 80 тысяч. А при тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение 3-4 недель, если они сохранятся, заполним этот фонд.
— Сергей Собянин, мэр МосквыСвободная Пресса 13:00
с чего всё началось
О готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции шла речь на заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:43
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Сергей Собянин: Почти 25 тыс. «ковидных коек» занято в регионах РФ без учета Москвы
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