В России эпидемия коронавируса развивается по европейскому сценарию, а не по китайскому. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

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