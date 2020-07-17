В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

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