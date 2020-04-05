Коронавирус

РБКРБКСобянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге. Для жителей столицы компенсация по безработице составит 19 500 руб.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте
 сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.
Московский Комсомолец10:52

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В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице

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Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

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