Коронавирус
РБКСобянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге. Для жителей столицы компенсация по безработице составит 19 500 руб.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.Московский Комсомолец10:52
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В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00
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