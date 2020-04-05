Коронавирус
РБКСобянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге. Для жителей столицы компенсация по безработице составит 19 500 руб.
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с чего всё началось
Правительство Москвы с 9 апреля по заявлению граждан, потерявших работу начнет выплачивать пособие по безработице и надбавки к нему, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.Коммерсантъ11:41
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В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00
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Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Политика
Путин выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
Общество
Канделаки о словах Путина: «Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о высказываниях президента России Владимира Путина.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Игры
Авторы Human Farm сравнивают свой проект с This War of Mine и The Walking Dead
По задумке создателей Human Farm должна будить такие же эмоции, как This War of Mine и The Walking Dead.
Армия и оружие
ОЗХО обвинила Сирию в применении химического оружия
Группа следователей ОЗХО обвинила власти Сирии в применении химического оружия в марте 2017 года.
Общество
Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн
Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Экономика
Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Общество
В Крыму подтвержден еще один случай коронавируса
В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro появились в продаже
Здоровье
В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Происшествия
На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Экономика
Российские водоканалы попросили правительство о поддержке
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
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