Коронавирус

РБКРБКСобянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

72 фотоЕщё 2 видео
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге. Для жителей столицы компенсация по безработице составит 19 500 руб.
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось
Правительство Москвы с 9 апреля по заявлению граждан, потерявших работу начнет выплачивать пособие по безработице и надбавки к нему, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге
.
Коммерсантъ11:41

Подробнее о событии

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52

В Москве пособия по безработице в упрощенном порядке начнут выдавать 9 апреля

Коммерсантъ11:41

В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00

Жизненно важное пособие. Столичная служба занятости перешла в онлайн и открыла возможность подать заявку на получение выплаты дистанционно

Вечерняя Москва14:02

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Общество

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 14:36
Общество

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 14:14
Политика

Путин выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
МР7.ру 08:32
Общество

Канделаки о словах Путина: «Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о высказываниях президента России Владимира Путина.
Sports.ru 11:31
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru 09:32
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Игры

Авторы Human Farm сравнивают свой проект с This War of Mine и The Walking Dead

По задумке создателей Human Farm должна будить такие же эмоции, как This War of Mine и The Walking Dead.
Игромания.ру 13:52
Общество

Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве

Газета.Ru 10:56
Армия и оружие

ОЗХО обвинила Сирию в применении химического оружия

Группа следователей ОЗХО обвинила власти Сирии в применении химического оружия в марте 2017 года.
ИА Красная Весна 12:40
Общество

Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
ProUfu.ru 09:08
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Forbes 13:48
Общество

В Крыму подтвержден еще один случай коронавируса

В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.
Форпост Севастополь 06 апреля в 03:08
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости 13:51
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro появились в продаже

Megaobzor.com 11:04
Здоровье

В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 14:16
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Газета.Ru 13:24
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка

МордовМедиа вчера в 13:12
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Авто

Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором

Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Авторевю 12:43
Происшествия

На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 03:49
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Экономика

Российские водоканалы попросили правительство о поддержке

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.
Ведомости 11:17
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM 13:42
Футбол

«Спартак» вспомнил, как Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи»

Спорт-Экспресс 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное