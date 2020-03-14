Общество
Агентство МоскваСобянин усилил меры по противодействию коронавирусу
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться. В связи с этим режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними людей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНаше Москворечье-Сабурово 04:24
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Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»
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Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
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Общество
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Экономика
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Политика
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Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Здоровье
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Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США
Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Футбол
«Ювентус» интересуется Доннаруммой
Руководство туринского «Ювентуса» внимательно следит за ситуацией голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который пока не договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Calciomercato.com.
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Общество
В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Спорт
CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.