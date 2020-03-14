Общество

Агентство МоскваАгентство МоскваСобянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Сергей Собянин
Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться. В связи с этим режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними людей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыНаше Москворечье-Сабурово 04:24

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