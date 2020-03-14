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Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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